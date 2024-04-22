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На запрошення Кличка до Києва приїхав мер Гамбурга: передав автобуси та "швидкі"

Понеділок 22 квітня 2024 13:10
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На запрошення Кличка до Києва приїхав мер Гамбурга: передав автобуси та "швидкі" Фото: на запрошення Кличка до Києва приїхав мер Гамбурга (t me)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Гамбурга Петером Ченчером і розповів про нову партію допомоги, яку отримала українська столиця від німецького міста-побратима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"На моє запрошення Київ відвідав Петер Ченчер - мер Гамбурга, міста, яке стало побратимом нашої столиці в квітні 2022. Київ отримав від Гамбурга нову партію допомоги - 3 міських пасажирських автобуси Mercedes - з низькою підлогою та сучасним салоном, системою кондиціонування. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути. А також ми отримали 3 сучасних карети швидкої допомоги Mercedes", - повідомив Кличко.

Мер Києва також розповів, як Гамбург підтримує Київ під час війни, і висловив вдячність німецьким партнерам за допомогу.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гамбург прихистив 45 тисяч українців, які рятувалися від війни. Також за цей час місто надало Києву велику кількість гуманітарної допомоги, медичних засобів. Усього, від початку повномасштабної війни, Гамбург надав Києву 6 сучасних пасажирських автобусів та 9 "швидких", - зазначив Кличко.

Окремо він наголосив, що найближчим часом до Києва надійдуть ще кілька міських автобусів від Гамбурга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про протезування 60 українських поранених захисників у військовому госпіталі Берліна та навчання українських техніків-протезистів.

Перші 13 поранених бійців вже прибули до німецької столиці на лікування.

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