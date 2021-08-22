Запрет экспорта металлолома даст Украине 85 млрд в бюджет, - эксперт

"Это глобальный мировой тренд. И обусловлен он двумя ключевыми вещами. С одной стороны это экология, ведь переработка, выработка металла из лома сокращает где-то на 70% энергоресурсы и сокращает где-то на 60% выбросы вредных веществ в воздух. То есть это об экологии и об экономике", - пояснил Гужва.

По его словам, производить руду становится сегодня все дороже, и все страны стремятся к циркулярной экономики, когда сырье в виде металлолома используется повторно. Украина в этом не исключение, поэтому должна бороться за то, чтобы стратегическое сырье, которым является лом, перерабатывалась отечественными меткомбинатами, а не вывозилась за границу.

"Если мы будем продолжать двигаться в свободном плавании, то мы останемся без сырья. Что это значит для Украины? Если при действующем экспортном момент в 58 евро за тонну, то по оценкам нашего центра до конца года Украина экспортирует около полторы тысячи тонн металлолома. Государство от этого получает в бюджет около 3 млрд грн в результате уплаты этой экспортной пошлины", - пояснил Гужва.

Но при этом Украина может получить в три раза больше, если металлолом останется в стране и станет сырьем для отечественной промышленности.

"За полторы тысячи тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. При этом металлургические предприятия заплатили бы в бюджет, подчеркиваю, 15 млрд грн налогов. А если брать смежные отрасли экономики, то это речь идет о 85 млрд ВВП", - подчеркнул Гужва.