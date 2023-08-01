Заправляйтеся заощаджуючи: в мережі АЗК UPG стартує національна акція

З 1 серпня наповнити бак авто високоякісним пальним стандарту Євро-5 на АЗК UPG можна ще вигідніше, завдяки акції "Більше їздиш – більше їздиш", яка передбачає прогресію нарахування бонусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіс АЗК UPG .

За умовами акції: що більше літрів пального придбає клієнт протягом акції, то більшу знижку отримає на наступну заправку. Акція триватиме протягом трьох місяців.

Компанія пропонує постійним клієнтам, які заправляються з бонусною карткою UPGgood, кілька рівнів, перехід на кожен з яких передбачає більшу знижку бонусами.

Акційні бонуси нараховуватимуться після придбання понад 50 літрів будь-якого пального. Мінімальна знижка бонусами – 50 копійок на одному літрі бензину або дизеля та 25 копійок на одному літрі газу. Більше літрів – більше бонусів.

Максимальну вигоду передбачає п'ятий рівень: 2,5 гривні на одному літрі бензину та дизпального, а також 75 копійок на газ. Для цього потрібно заправити авто на понад 1500 літрів.

"Механіка акції така, що, перебуваючи на якомусь рівні, ви постійно накопичуєте бонуси, які він передбачає, аж поки не перейдете на наступний рівень зі ще більшою знижкою. Бонуси – це додаткові можливості. Використовувати їх можна, оплачуючи пальне та заощаджуючи на кожному літрі, смакуючи улюблені страви у VIVO café чи насолоджуючись новинкою – морозивом власного виробництва ice U, купуючи якісь важливі дрібнички у магазинах на АЗК. З UPG ви не лише заправляєтеся високоякісним пальним, а й заощаджуєте, що завжди приємно", - розповіла маркетинг-директор UPG Надія Гануліч-Манукян.

У компанії уточнили, що за умовами акції прогресія нарахування бонусів поширюється лише на купівлю пального.

Важливо, що скористатися накопиченими акційними бонусами в межах акції автолюбителі зможуть до кінця листопада, тобто ще місяць після її закінчення.

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