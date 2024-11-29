Запорука якісного відновлення. Громади починають скасовувати деякі податки для бізнесу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Зменшення рівня забюрократизованості, податкового навантаження і регуляторного впливу на бізнес, який залишається працювати в тій чи іншій територіальній громаді, матиме надзвичайно позитивний вплив на якість відновлення.

Вона зазначила, що для підвищення якості державних послуг, які на місцях отримують мешканці громад дуже багато було зроблено в рамках реформи децентралізації, яку можна вважати однією з найуспішніших в Україні. Але надалі на їх якість безпосередньо впливатимуть принципи, за якими буде відновлюватись та чи інша громада.

За словами Шуляк, серед головних 14 принципів, за якими має відбуватись відновлення громади, її мешканці вважають саме людиноцентричність, яка сприяє залученню громадян до планування та реалізації проєктів, з урахуванням їхніх потреб і бажань. Втім ще одним принципом має бути бізнес-центричність, оскільки заможність тої чи іншої територіальної громади неможлива без бізнесу, який працює на її території.

"Під час останніх публічних консультацій, присвячених доопрацюванню законопроєкту про основні засади відновлення, бізнес, який також був присутній, побажав, щоб головним принципом відновлення було усунення забюрократизованості. Вони просять - дайте нам працювати. Чим менше буде чиновників, втручання з боку держави, регуляторного середовища, тим простіше і ефективніше ми зможемо працювати, а відтак і сплачувати податки. Це не можна ігнорувати", - підкреслила Шуляк.

Вона переконана, що, враховуючи це, бізнес необхідно залучати до всіх планувальних активностей, якими буде керуватись відновлення. Зокрема, і на рівні програм комплексного відновлення (ПКВ), які наразі розробляють майже 200 громад, а деякі вже навіть розпочали реалізовувати.

"Планування - основа якісного відновлення. Втім, мушу з сумом констатувати, що наразі у нас створено забагато різного роду стратегічних і планувальних документів, які подекуди між собою навіть не перегукуються. Якщо це не виправити, стратегія і план ризикують так і залишитися на папері. Тому нам слід переглянути архітектуру планувальних документів. Від деяких, можливо, доведеться відмовитись”, - зауважила Шуляк.

За її словами, саме ПКВ - запорука якісного відновлення, оскільки ми вже бачимо, як їх успішно реалізовують деякі громади. Йдеться, зокрема, про Київщину, і деякі громади на Харківщині.

Кейс Харківщини у плані відновлення і зокрема - залучення бізнесу у ці процеси, може бути показовим для усієї країни. Йдеться про рішення органів місцевого самоврядування по підтримці локального бізнесу. Як повідомила Шуляк, Харків став одним з перших міст України, де ОМС скасували для бізнесу, який лишається працювати на її території, сплату податку на землю і податку на нерухомість.

"Харків - унікальне місто. Місто, яке цілодобово живе під обстрілами. Але це місто розуміє, наскільки важливим для нього є утримання місцевого бізнесу. Саме тому місцева влада прийняла правильне рішення - скасувати для бізнесу деякі податки. Так, наразі це означає зменшення надходжень у місцеві бюджети, але на перспективу це однозначний плюс, адже цим кроком ти даєш бізнесу можливість вижити. Оскільки без бізнесу, який працює на території громади, вона не зможе бути спроможною", - підсумувала парламентарка.