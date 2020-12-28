"Запорожгаз": новообразованные ОТО до сих пор не заключили договоры с компанией

Газовый вентиль (УНИАН)

1 января 2021 года утратят силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов. Однако председатели новообразованных общин до настоящего времени не заключили соответствующие договоры с АО "Запорожгаз". Это грозит тем, что бюджетные учреждения в селах объединенных территориальных общин в новом году могут остаться без газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

"28 декабря АО "Запорожгаз" получило уведомление на отключение более 20 бюджетных учреждений и объектов социально-бытового назначения в связи с отсутствием поставщика газа на эти объекты с 1 января 2020 года. Информацию с предупреждением об отключении компания получила через информационную платформу Оператора ГТС", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что такая ситуация сложилась из-за изменения в Законе Украины "О местном самоуправлении в Украине", в соответствии с которыми прекращаются полномочия сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в начале 2021 года в административно-территориальном устройстве Украины.

Начиная с 2021 года ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы прекратят свою деятельность, а следовательно прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставки газа. По словам пресс-службы, газоснабжения учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц с начала нового года под угрозой.

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, учреждения, которые не будут иметь договора на распределение газа и не будут закреплены за одним поставщиком должны самостоятельно прекратить потребление газа. Если соответствующие договоры с новой властью не будут заключены вовремя, АО "Запорожгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы", - рассказывает коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

С целью избежания отключения объектов от сети газоснабжения "Запорожгаз" обратился с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районным государственным администрациям.

"АО призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включению бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика, ведь только таким образом они смогут встретить новый год без отключения газоснабжения", - говорится в сообщении.