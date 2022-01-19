ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожье 30 заполненных грузовиков проверили новый вантовый мост

Новина українською →
Запорожье, Среда 19 января 2022 10:30
В Запорожье 30 заполненных грузовиков проверили новый вантовый мост Фото: в Запорожье 30 заполненных грузовиков проверили новый вантовый мост (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Грузовые автомобили провели испытание на прочность на верховой части вантового моста в Запорожье, который возвели в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

В госучреждении отметили, что испытания являются обязательным этапом в преддверии открытия движения.

"30 грузовиков выезжают на мост, чтобы проверить его прочность. Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике", - рассказали в "Укравтодоре".

В испытаниях приняли участие специалисты ГП «ГосдорНИИ», геодезисты подрядной компании "Онур" и независимого технического надзора австрийской компании iC consulenten.

"Считанные дни остались до открытия проезда по верховой части вантового моста через реку Днепр. Этот внеклассовый мост - один из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения", - говорится в публикации Укравтодора.

Инженерный ансамбль Запорожских мостов создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В его состав входят 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше