В Запорожье 30 заполненных грузовиков проверили новый вантовый мост

Грузовые автомобили провели испытание на прочность на верховой части вантового моста в Запорожье, который возвели в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтодор ".

В госучреждении отметили, что испытания являются обязательным этапом в преддверии открытия движения.

"30 грузовиков выезжают на мост, чтобы проверить его прочность. Они останавливаются в контрольных точках для проведения замеров. Проверяется нагрузка в статике и динамике", - рассказали в "Укравтодоре".

В испытаниях приняли участие специалисты ГП «ГосдорНИИ», геодезисты подрядной компании "Онур" и независимого технического надзора австрийской компании iC consulenten.

"Считанные дни остались до открытия проезда по верховой части вантового моста через реку Днепр. Этот внеклассовый мост - один из ключевых объектов 9-километровой магистрали непрерывного движения", - говорится в публикации Укравтодора.

Инженерный ансамбль Запорожских мостов создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В его состав входят 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.