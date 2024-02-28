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У Запоріжжі судитимуть полковника ДСНС, який крав пальне під час війни

Запоріжжя, Середа 28 лютого 2024 10:52
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У Запоріжжі судитимуть полковника ДСНС, який крав пальне під час війни Фото: у Запоріжжі судитимуть полковника ДСНС (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній начальник аварійно-рятувального загону ДСНС у Запоріжжі та п'ять його спільників розкрадали пальне під час війни. Їх судитимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що зловмисники завдали державі збитків на понад 1,6 млн гривень.

Пальне виділялося для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Але воно незаконно списувалося та використовувалось для заправки приватних вантажівок, які належали фірмам, зареєстрованим на родичів посадовця ДСНС.

Водіями на них працювали підлеглі чиновника, які продовжували отримували зарплатню рятувальників за той час, коли перевозили комерційні вантажі за межами регіону.

Один з рятувальників був заправником "чорного палива" і постійно був вдома у полковника ДСНС. Розкрадання було настільки масштабним, що чиновник облаштував міні-АЗС прямо на території будинку.

З січня по вересень 2022 року посадовець незаконно списав та вивів на свій "бізнес" 34 тисячі літрів пального на суму майже 1,2 млн гривень, а спільники отримали з бюджету 400 тисяч гривень зарплат.

Колишній чиновник ДСНС та п’ять його спільників обвинувачуються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Також організатор схеми обвинувачується у службовій підробці офіційних документів. Йому загрожує від 7 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, у вересні 2023 року у Запоріжжі заарештували майно полковника ДСНС, який крав бензин.

Суд заарештував земельну ділянку площею 1,9 гектара, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки. Правоохоронці вилучили автівки Mercedes-Benz Actros та DAF CF, а суд наклав арешт ще й на 5,5 млн гривень.

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Запоріжжя ДСНС ДБР Шахрайська схема
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