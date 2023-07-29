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У Запоріжжі під час російської атаки загинули двоє людей

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Субота 29 липня 2023 19:05
У Запоріжжі під час російської атаки загинули двоє людей Фото: У Запоріжжі під час російської атаки загинули двоє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. В результаті обстрілу загинули дві людини, ще одна - отримала поранення.

Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка", - повідомив він.

Також в результаті російської атаки отримала поранення ще одна жінка.

"Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету", - заявив Куртєв.

Ситуація в Запоріжжі

Запоріжжя розташоване всього за декілька десятків кілометрів від лінії фронту та окупованих територій, то час від часу регіон зазнає ударів російськими балістичними ракетами. Окупаційні війська, зазвичай, використовують ракетні системи С-300 та "Іскандер" проти мирних мешканців Запоріжжя.

Так, нещодавно Запоріжжя також потрапляло під обстріл з боку росіян. Тоді голова Запорізької ОВА Юрій Малашко не розкрив подробиць, але зазначив, що минулося без постраждалих.

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