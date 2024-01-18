Запит Байдена стане наступною ціллю після тимчасового бюджету, - лідер демократів у Сенаті

Прийняття пакету національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера демократів у Сенаті США Чака Шумера у Twitter .

Він розповів, що сьогодні, 18 січня, Сенат ухвалить тимчасовий бюджет для того, щоб запобігти "шатдауну" - припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не був прийнятий у встановлені терміни.

"Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого", - зазначив Шумер.

Запит Байдена

Нагадаємо, ще кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити на потреби національної безпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів з цих коштів хотіли передбачити на нове фінансування допомоги Україні.

Але такий пакет не підтримали у Конгресі. Проти виступили республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи щодо охорони кордонів від мігрантів.

Вже більше місяця між республіканцями та демократами йдуть переговори щодо компромісу у питанні кордонів.

Учора президент Джо Байден запросив лідерів демократів та республіканців у Палаті представників та Сенаті, щоб обговорити свою ініціативу.

Вже сьогодні ЗМІ повідомили про те, що президент погодився посилити імміграційну політику, як того вимагали республіканці.