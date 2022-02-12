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Как записать ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 07:15
Как записать ребенка в детский сад: пошаговая инструкция Фото: в МОН объяснили, как записать ребенка в детский сад (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Для того, чтобы записать ребенка в детский сад, родителям в первую очередь необходимо выбрать желаемое учреждение и проверить наличие в нем свободных мест. После чего надо собрать пакет документов

Пошаговую инструкцию о том, как записать ребенка в детский сад и что об этом надо знать - в материале РБК-Украина.

Как записать ребенка в детсад?

Шаг №1. Выбрать детский сад.

Шаг №2. Посетить заведение и узнать у директора о наличии свободных мест, а также о порядке зачисления детей.

Шаг № 3. Для приема в учреждение предоставить такой пакет документов:

  • заявление родителей или лиц, их заменяющих;
  • медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать садик;
  • свидетельство о рождении.

Инклюзивные группы

Для приема детей в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы, необходимо дополнительно предоставить:

  • заключение психолого-медико-педагогической консультации или інклюзивно-ресурсного центру;
  • направление местного органа управления образованием;
  • индивидуальную программу реабилитации для детей с инвалидностью.

Санаторные учреждения

Для приема детей в санаторные учреждения дошкольного образования (группы) необходимо дополнительно предоставить:

  • справку территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера;
  • направление местного органа управления образованием.

Шаг № 4. Прививки. Важно, для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить медицинскую справку установленного образца с заключением врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать детский сад. При наличии справки руководитель обязан принять ребенка в садик.

Шаг № 5. Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение года на основании предоставленных документов.

Шаг 6. Во время приема ребенка в детсад руководитель должен ознакомить родителей с уставом дошкольного учреждения, другими документами, регламентирующими его деятельность.

Как записать ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

Фото: пошаговая инструкция записи ребенка в садик (mon.gov.ua)

Электронная очередь в детсад

Для того, чтобы записаться в электронную очередь в детский сад, родителям необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте, созданном местным органом управления образованием;
  • выбрать дошкольное учреждение;
  • в заявке на очередь указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон одного из родителей, желаемый детский сад и нажать "Подать заявку";
  • проверить, что заявка зарегистрирована если регистрация успешна - устанавливается статус "Зарегистрировано в очереди";
  • отслеживать статус заявки: если есть свободные места, то статус регистрации изменится на "Есть возможность зачисления" (сообщение об этом поступит на электронный адрес), и будет предложено место в выбранном саду;
  • подать необходимые документы для вступления в установленный срок. В ином случае очередь автоматически отменяется.

Надо ли становиться в очередь сразу после рождения ребенка?

Как отмечают в Минобразования, это не является обязательным, ведь такая процедура не предусмотрена законом. Впрочем, как считают в ведомстве, так увеличивается возможность получить место в детсаду и сэкономить время родителей.

Какие льготы есть для поступления в садик?

В МОН советуют знакомиться с перечнем льгот именно местному управлению образования, ведь местные власти могут устанавливать дополнительные льготы.

Так, если ребенок попадает под какую-то льготу, но в заведении отсутствуют места, то ребенка направляют в другой садик с сохранением этой льготы.

Что делать в случае отсутствия мест в саду?

  1. Выяснить у сотрудников, по какой причине отсутствует.
  2. Спросить, что можно сделать, чтобы записаться в детсад.
  3. Получить письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения.
  4. Собрав всю информацию, обратиться в управление образования.

Ранее стало известно, отправят ли садики и младшую школу на дистанционку из-за вспышки COVID в Украине.

Добавим, в Украине с 1 февраля началась вакцинация детей в возрасте от пол года до 6 лет от полиомиелита.

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Минобразования садик
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