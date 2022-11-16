Запасіться їжею, водою та зарядіть павербанки: мер Вінниці звернувся до містян

У Вінниці через перебої зі світлом жителям рекомендували запастися їжею та водою, а також зарядити павербанки. Оскільки обмеження споживання електроенергії будуть більш жорсткі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Вінниці Сергія Моргунова в Telegram .

"Усвідомлюємо, що можуть бути перебої зі світлом, водою, зв’язком. Як повідомляє "Вінницяобленерго", передбачаються більш жорсткі і тривалі обмеження. Необхідно мати запаси води, їжі, тримати зарядженими павербанки. Головне зараз - відновити баланс енергосистеми. Економте споживання", - написав Моргунов.

За його словами, через відсутність напруги також можливі проблеми з рухом електротранспорту.

"Так сталося і сьогодні зранку. Ми випустили по максимуму автобуси та маршрутки, але автопарк транспортної компанії, на жаль, не безмежний. Робимо все можливе, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту", - повідомив Моргунов.

При цьому він звернув увагу, що аварійні відключення світлофорів можуть ускладнити рух на окремих ділянках.

"Прошу водіїв - будьте обережними, особливо у вечірній час. Пішоходам обов’язково потрібно мати флікери на одязі, аби бути помітними", - закликав мер Вінниці.

Що стосується соціальної інфраструктури, міський голова повідомив, що в звичному режимі працюють медичні заклади, чергові дитячі садочки, а школи, які працювали у змішаному режимі, переведені в онлайн.

Нагадаємо, через наймасованішу атаку РФ на енергетичні об'єкти України сьогодні українців попередили про аварійні та одночасно погодинні відключення світла.

Найбільш складна ситуація на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах.

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