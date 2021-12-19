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Западные дипломаты ставят под сомнение закон об олигархах, - FT

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Воскресенье 19 декабря 2021 13:57
Западные дипломаты ставят под сомнение закон об олигархах, - FT
Автор: Артем Горовенко

Западные дипломаты ставят под сомнение украинский закон об олигархах, который может стать инструментом преследования нелояльных власти представителей бизнеса.

Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

"Закон об олигархах - "не лучшее решение", - сказал западный дипломат в Киеве. "Чтобы дать отпор олигархам, нужно улучшить антимонопольное законодательство, ускорить судебную реформу и создать антикоррупционные институты", - говорится в статье.

Опрошенные Financial Times эксперты и дипломаты также сошлись во мнении, что закон об олигархах позволит власти выборочно преследовать тех представителей бизнеса, которые нелояльны ему. В первую очередь это может касаться олигарха Игоря Коломойского.

"Вопрос в том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам", - сказала Дарья Каленюк, директор "Центра противодействия коррупции".

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября, подписан 5 ноября. Он находится на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении им положений о правах человека. Вывод комиссии ожидается в середине января 2022 года.

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Закон об олигархах Дипломатические отношения
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