Запад Украины накроют дожди

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Холодный атмосферный фронт приближается к западным границам Украины

Завтра утром, 3 октября, на западе страны ожидаются дожди, а температура воздуха опустится до +9 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, холодный атмосферный фронт приближается к западным границам Украины.

"Скоро, вот, вот, будут дожди в Западной Украине, уже утром в четверг готовьте зонты, резинщики и теплую одежду. Потому что если сейчас, почти ночью, перед фронтом до +18 градусов, то за фронтом уже 9 градусов", - сообщила синоптик.

Также она отметила, что в Киев холод и дожди придут в пятницу.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине завтра ожидается ухудшение погоды. Завтра в западных областях и в Карпатах ожидаются дожди и похолодание.Однако в других областях Украины будет тепло. В большинстве областей температура воздуха составит +17 +24 градуса.

Кроме того, синоптики Украинского Гидрометцентра предупредили, что в Украине ожидаются дожди с грозами, а также шквальный ветер до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью составит +9 +14, в восточных областях +4 +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​20 +25 градусов.

Синоптики ранее сообщали, что в период с 30 сентября по 3 октября погода будет преимущественно дождливой, однако осадки будут чередоваться с солнцем. Дожди ожидаются на востоке Украины.