Заморозки та сніг в Карпатах. Чи вплине гірська "зима" на погоду по всій Україні сьогодні
Сьогодні, 17 квітня, у Карпатах очікуються заморозки та навіть сніг. На решті України будуть дощі та пориви вітру, але такого кардинального похолодання все ж таки не передбачається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода у Карпатах
На високогір'ї Карпат вдень помірний мокрий сніг; температура протягом доби близько 0°.
Погода на решті України
Попри сніг та заморозки у Карпатах, на решті території України погода буде кардинально іншою.
"В Україні, крім південно-східної частини, хмарно, помірні дощі, вдень на півночі країни, у Вінницькій та Черкаській областях місцями значні дощі", - розповіли синоптики.
Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 8-13°; на решті території вдень 21-26°, у Полтавській та Кіровоградській 17-22°", - додали в "Укргідрометцентрі".
Прогноз погоди в Україні на 17 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Залежність самопочуття від погоди
Зазначимо, що раніше синоптики попереджали, що що на початку другої декади квітня в Україні очікуються кілька днів похолодання та дощі. При цьому саме за такої погоди частина українців може відчути нездужання. Таких людей називають метерзалежними.
Метеозалежність - науково недоведене явище та офіційно невизнана хвороба. Однак багато людей скаржаться на погіршення стану здоров'я під час перепадів погоди та зміни атмосферного тиску. Але чи справді існує така закономірність, читайте у матеріалі.
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