Заморозки та сніг в Карпатах. Чи вплине гірська "зима" на погоду по всій Україні сьогодні

Сьогодні, 17 квітня, у Карпатах очікуються заморозки та навіть сніг. На решті України будуть дощі та пориви вітру, але такого кардинального похолодання все ж таки не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень 8-13°; на решті території вдень 21-26°, у Полтавській та Кіровоградській 17-22°", - додали в "Укргідрометцентрі".

"В Україні, крім південно-східної частини, хмарно, помірні дощі, вдень на півночі країни, у Вінницькій та Черкаській областях місцями значні дощі", - розповіли синоптики.

Попри сніг та заморозки у Карпатах, на решті території України погода буде кардинально іншою.

Залежність самопочуття від погоди

Зазначимо, що раніше синоптики попереджали, що що на початку другої декади квітня в Україні очікуються кілька днів похолодання та дощі. При цьому саме за такої погоди частина українців може відчути нездужання. Таких людей називають метерзалежними.

Метеозалежність - науково недоведене явище та офіційно невизнана хвороба. Однак багато людей скаржаться на погіршення стану здоров'я під час перепадів погоди та зміни атмосферного тиску. Але чи справді існує така закономірність, читайте у матеріалі.

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