Замість Людмили Кіченок. Інша українка заявилась на турнір у парі з Остапенко

Три українські тенісистки зіграють у парному розряді на турнірі WTA 500 в австралійському Брісбені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Заявки на парні зустрічі подали Марта Костюк, а також сестри Людмила та Надія Кіченок. Але найцікавіше, з ким у тандемах гратимуть наші землячки.

Протягом останніх років одну з найсильніших пар у світі складали Людмила Кіченок та Єлена Остапенко з Латвії. Але нещодавно тенісистки повідомили, що припиняють співпрацю та шукатимуть собі інших партнерок.

Тепер стало відомо, що в Австралії Остапенко складе тандем з іншою вітчизняною спортсменкою – Костюк. Перша ракетка України в одиночному розряді (18-та у світі), у світовому парному рейтингу посідає 60-ту сходинку. У аналогічному національному реєстрі вона третя – після Людмили (4-та у світі) та Надії Кіченок (40-ва). Єлена Остапенко у глобальній парній класифікації – 6-та.

Екс-партнерка Остапенко – Людмила Кіченок у Брісбені буде грати разом із представницею Тайваню Чжань Хаоцін. А Надія Кіченок заявилася на турнір у парі з іспанкою Сарою Соррібес Тормо.

Костюк у Брісбені виступить і в одиночному розряді. Також на турнірі зіграють Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Змагання стартують 29 грудня, а завершаться 5 січня. Цікаво, що минулого року парний жіночий турнір тут виграли саме Людмила Кіченок з Єленою Остапенко.

Які досягнення у пари Кіченок – Остапенко

Спортсменки виступали разом понад три роки. За цей час виграли п'ять турнірів WTA, серед яких US Open-2024 та WTA 1000 у Цинциннаті.

Ще чотири рази вони виходили до фіналів найбільш рейтингових змагань. Двічі українсько-латвійський дует кваліфікувалася на Підсумковий турнір (у 2022 та 2024 роках).