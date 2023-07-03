Замінять F-16. Стало відомо, коли Данія отримає перші винищувачі F-35

Перші чотири американські бойові літаки F-35 прибудуть до Данії вже 1 жовтня. Вони замінять F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Збройних сил Данії.

Як наголошують у ЗС Данії, прибуття літаків F-35 буде відзначено урочистою церемонією на авіабазі Скрідструп. Тоді американська компанія Lockheed Martin офіційно передасть літаки.

Доступ для мирних жителів на авіабазу під час церемонії буде закрито, але датчани зможуть спостерігати за польотами F-35 на Датському авіасалоні (щорічне авіашоу) на авіабазі Ольборг у 2024 році.

F-35 для Данії

Нагадаємо, Данія замовила у США лише 27 винищувачів F-35 для того, щоб замінити F-16. Частину з них розмістять на авіабазі в країні, а іншу - у США, де тренуватимуть датських пілотів.

При цьому Данія є одним з лідерів в авіаційній коаліції, в рамках якої українських пілотів мають навчати управлінню F-16. Така ініціатива передбачає й постачання винищувачів після завершення тренувань.

Раніше в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявляв, що його країна підтримає передачу F-16 Україні.