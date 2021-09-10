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"Замаскировали" под футбольных болельщиков: во Львовской области обнаружили нелегалов из Бразилии

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Львовская область, Пятница 10 сентября 2021 12:07
"Замаскировали" под футбольных болельщиков: во Львовской области обнаружили нелегалов из Бразилии Фото: к организации канала незаконной миграции причастен бывший правоохранитель (фото ssu.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Во Львовской области сотрудники СБУ совместно с работниками ГМС Украины задержали 24 граждан Бразилии, которых под видом "футбольных болельщиков" планировали переправить в страны ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, к организации канала нелегальной миграции причастен местный предприниматель - бывший работник органов внутренних дел. Он размещал иностранцев в собственном отеле как "футбольных болельщиков из Бразилии".

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на возможную причастность к совершению преступлений в Украине и за рубежом. Также выясняют, кто еще причастен к переправке нелегалов.

"В соответствии с действующим законодательством будут приняты меры по принудительному возвращению иностранцев и привлечению к ответственности виновных лиц", - сообщили в СБУ.

Напомним, что во Львовской области пограничники остановили и задержали нелегальных мигрантов из Китая и Ливана.

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Служба безопасности Украины Львовская область
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