Залог в 45 тысяч гривен. Суд избрал Тупицкому меру пресечения

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию суда.

Верховный суд рассматривал его дело о даче заведомо неправдивых показаний и подкупе свидетеля.

Суд установил Тупицкому залог 45 тысяч гривен и обязал воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу.

При этом, суд отказал следствию в возложении ряда обязанностей, в частности, в запрете посещать здание КС, здать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Кроме того, в пресс-службе суда сообщили, что в ходе подготовительного судебного заседания ходатайство прокурора об избрании Тупицкому меры пресечения было удовлетворено частично.

"По результатам заседания дело № 758/7103/21 назначено для судебного разбирательства на 01.12.2021 o 14:00", - говорится в сообщении.