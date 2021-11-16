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Залог в 45 тысяч гривен. Суд избрал Тупицкому меру пресечения

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Киев, Вторник 16 ноября 2021 15:40
Залог в 45 тысяч гривен. Суд избрал Тупицкому меру пресечения Фото: экс-глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Подольский суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Мера пресечения составила 45 тысяч гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Верховный суд рассматривал его дело о даче заведомо неправдивых показаний и подкупе свидетеля.

Суд установил Тупицкому залог 45 тысяч гривен и обязал воздержаться от общения с рядом свидетелей по делу.

При этом, суд отказал следствию в возложении ряда обязанностей, в частности, в запрете посещать здание КС, здать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Кроме того, в пресс-службе суда сообщили, что в ходе подготовительного судебного заседания ходатайство прокурора об избрании Тупицкому меры пресечения было удовлетворено частично.

"По результатам заседания дело № 758/7103/21 назначено для судебного разбирательства на 01.12.2021 o 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный суд приостановил дело судьи Конституционного суда Тупицкого.

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Конституционный суд Украины
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