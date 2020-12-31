На закупку лекарств и медизделий Украина потратила почти 13 млрд гривен в 2020

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство здравоохранения в этом году направило 12,8 млрд гривен на закупку лекарственных средств, медизделий и медицинского оборудования. Из них 1,8 млрд потратили на лечение редких и тяжелых болезней.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе брифинга.

"В целом Министерство здравоохранения на закупку лекарственных средств и медицинских изделий и медицинского оборудования в течение 2020 года направило 12,8 млрд гривен", - сказала она.

Речь идет о централизованных мероприятиях, инициированных в соответствии с нынешним бюджетом, и привлеченных из COVID-фонда средствах.

"В течение 2020 года Министерство здравоохранения обеспечило поставок лекарственных средств и медицинских изделий на общую сумму более 6,5 млрд гривен", - добавила замминистра.

По ее словам, эта сумма является рекордной по сравнению с предыдущими годами: в 2016 году было поставлено на 2,2 млрд гривен, в 2017 году - на 3,1 млрд гривен, в 2018 - на 5 млрд и в 2019 - на 5,4 млрд.

Шаталова отметила, что на 989 ​​млн гривен закупили 5,9 млн экспресс-тестов для выявления коронавируса, а на медикаменты для лечения COVID-19 ушло 146 млн гривен.

"Средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с "ковидными" больными было закуплено на сумму более 730 млн гривен. Речь идет о респираторах, масках, перчатках, защитных щитках, халатах и костюмах. Накануне было совершено одну из первых закупок вакцины против коронавирусной болезни. Сумма закупки - 964 млн гривен", - сказала замглавы Минздрава.

Кроме того, министерство инициировало закупку 161 компьютерного томографа на сумму 2,3 млрд гривен. Причем первые 48 аппаратов доставили в медучреждения.

Напомним, из Фонда борьбы с COVID-19 использовали уже 57 млрд гривен. Это составляет 79,3% всех средств.

Как писало РБК-Украина, 14 декабря Кабмин перераспределил некоторые расходы государственного бюджета. Расходы Фонда борьбы с COVID-19 увеличены на 6 млрд гривен.