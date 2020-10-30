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Закрытые магазины и удаленная работа: Бельгия вновь ввела жесткий карантин

Брюссель, Пятница 30 октября 2020 21:04
Закрытые магазины и удаленная работа: Бельгия вновь ввела жесткий карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Бельгии повторно вводит жесткий карантин в стране. В частности, школьные каникулы продлили до середины ноября.

Об этом заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо, передает Le Vif.

Так, в Бельгии закрываются магазины, кроме продуктовых, парикмахерские и салоны красоты. Также закрываются базы отдыха. Запрещена работа ресторанов при гостиницах, однако разрешено питание в номерах.

Границы пока остаются открытыми, однако поездки не рекомендуются.

В гости разрешается приглашать не более одного человека, на открытом воздухе можно встречаться группами не более четырех человек. При этом на похоронах допускается присутствие не более 15 человек.

Для жителей страны вводится обязательная дистанционная работа на тех предприятиях, где это возможно. Однако компании остаются открытыми при условии соблюдения санитарных инструкций.

Напомним, Бельгия является страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе.

Кроме того, 8 октября в столице Бельгии закрыли кафе и бары. Карантин в Брюсселе усилили после роста заболеваемости в течение двух недель.

Добавим, что с 26 октября в Брюсселе действует комендантский час. При этом власти вернули обязательное ношение масок в общественных местах.

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