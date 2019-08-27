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Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк

Новости » Политика    27.08.2019 - 09:07
Законопроект о Службе финансовых расследований будет готов на этой неделе, - Данилюк
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета министров Украины

На этой неделе финализируем законопроект о Службе финансовых расследований. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

Кроме того, по его словам, задачу создания Службы финансовых расследований президент Украины Владимир Зеленский рассматривает как приоритетную.

По словам Данилюка, Служба будет именно аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере, в частности, будет заниматься выявлением, пресечением, раскрытием и предварительным расследованием преступлений против интересов государства в сфере финансов и смежных сферах, а также выявлять системные факторы, приводящие к экономической преступности и совершение таких преступлений

"Количество работников СФР не должно превышать 3000 человек. Численность новой структуры будет определяться по решению Кабинета министров Украины. Для обеспечения прозрачности отбора сотрудников новой Службы будет создана специальная комиссия. Ее членами смогут стать представители общественности, научного сообщества и иностранных партнеров", - добавили в пресс-службе СНБО.

Данилюк также отметил, что название органа будет креативное.

"Кстати появилась креативная идея относительно названия нового органа, но держим интригу", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал два закона, принятых Верховной радой восьмого созыва. Один из законопроектов - ратификация Радой энергетического соглашения с Евросоюзом.

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Новости Украины Александр Данилюк
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