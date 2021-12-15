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Законопроект об отходах повлечет за собой рост коррупции, - Общественный совет при Минприроды

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Киев, Среда 15 декабря 2021 19:20
Законопроект об отходах повлечет за собой рост коррупции, - Общественный совет при Минприроды Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Нормы законопроекта №6345, разработанного для борьбы с отходами, не изменит уровень загрязнения, поскольку нет никаких стимулов для предприятий сокращать образование отходов. В то же время этот проект может вызвать рост коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо к председателю экологического комитета ВР Олегу Бондаренко от Общественного совета Минприроды.

"Проекты №6345 и №6345-1 касаются экологического налога при управлении отходами. Оба законопроекта предусматривают повышение ставок экологических налогов на размещение отходов. И, по мнению авторов, направлены на стимулирование предприятий к переработке отходов, уменьшение их образования и т.д. Однако законопроект №6345 не содержит никаких механизмов стимулирования к сокращению их образования, кроме сугубо фискального метода. Такой метод неоправдан: он может привести к искривлению или утаиванию информации об образованных отходах и повышении уровня коррупции", - отметили в общественном совете.

В то же время законопроект №6345-1 предоставляет право создателям отходов, за счет широкого спектра природоохранных мероприятий, применить понижающий коэффициент при исчислении подлежащих уплате налогов, отметили в общественном совете.

"При этом отметим, что перечень таких мер может быть пересмотрен и расширен, учитывая опыт ЕС. В ЕС вопрос управления отходами регулируется Директивой 2008/98/EC об отходах, определяющей так называемую иерархию управления отходами (предотвращение образования; подготовка к повторному использованию); рециклинг (переработка); восстановление; размещение)", - уточнили в общественном совете.

В письме подчеркивается: без внедрения обновленного законодательства по управлению отходами, обеспечивающего имплементацию вышеупомянутой Директивы, само по себе поднятие ставок экологических налогов не даст никакого результата, кроме увеличения объемов поступления средств в общий бюджет для их дальнейшего направления на любые государственные нужды. В то время как эксперты и международные организации неоднократно отмечали необходимость реформирования системы экологического налогообложения и распределения налога.

"Следует уяснить, что предлагаемые проектом №6345 изменения никак не повлияют на сферу управления отходами и приток инвестиций в сферу переработки промышленных отходов. А внедрение природоохранных мероприятий и их финансирование никоим образом не связано со ставками планируемых к изменению экологических налогов", - отметили в общественном совете.

Именно поэтому, убеждены авторы, комитету следует сосредоточиться на законопроекте №2207-1-д об управлении отходами и довести его вместе с профильными министерствами до 2-го чтения. Что касается внесения изменений в Налоговый кодекс с инициативами по повышению ставок экологических налогов за размещение отходов, то они должны предлагаться в совокупности с возможностью применения понижающих коэффициентов при принятии природоохранных мер.

Напомним, в парламент в настоящее время представлены два проекта по управлению отходами - №6345 и №6345-1. Оба находятся на рассмотрении в комитете.

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