Законопроект про інструменти для народовладдя готовий до другого читання, - Шуляк

"Для продовження реформи децентралізації законопроєкт №7283 - один з ключових, оскільки він передбачає інструменти реального народовладдя - активну участь людей в життєдіяльності громади не лише на період виборів, а і між ними. Він визначає різні форми роботи територіальної громади щодо питань місцевого значення", - зазначила парламентарка.

За її словами, до першої редакції законопроекту №7283 було подано чимало правок, але наразі в комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за участю представників громад, громадських організацій і експертів його підготували до другого читання у парламенті.

Законопроект передбачає:

Публічні консультації;

Громадські обговорення;

Загальні збори;

Електронні петиції;

Участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету.

Крім цього, у законопроекті прописаний пункт щодо звітування місцевих депутатів - поки це відбувається раз на рік. Але у випадку прийняття 7283, депутати будуть зобов‘язані не просто звітувати перед своєю громадою, але й відповідати на питання, вести активну дискусію, публікувати свої звіти, щоб виборці бачили, що робить обраний ними місцевий депутат.

"Ми максимально доопрацювали цей законопроєкт і нарешті він готовий до винесення на голосування. Оскільки він пропонує цілу низку різних інструментів народовладдя на рівні місцевого самоврядування, ми б дуже хотіли, щоб законопроєкт №7283 найближчим часом потрапив до порядку денного парламенту", - зазначила нардеп.

Шуляк також нагадала: реформа децентралізації має на меті дві найважливіші зміни. Перша - передача влади, її повноважень і, безумовно, бюджетних коштів з центрального з рівня на місцевий. Друга - забезпечити умови, щоб рішення про те, яким повинен бути устрій і розвиток конкретної громади, ухвалювали винятково її мешканці.

"Ми чітко усвідомлюємо, що деякі законодавчі зміни, необхідні для реалізації принципів народовладдя, “провисають” далеко не перший рік, якщо не десятиліття. Крім цього, багато надважливих децентралізаційних законопроєктів забуксували на рівні Конституції через війну. Але наразі один з ключових і довгоочікуваних - законопроект №7283, готовий того, щоб закріпити інструменти народовладдя на законодавчому рівні", - підсумувала Шуляк.