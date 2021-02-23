Закон о госслужбе разблокирует работу министерств и восстановит конкурсы для чиновников, - Корниенко

Принятый законопроект №4531 восстанавливает конкурсы на должности госслужбы, которые были приостановлены на время карантина, и расширяет полномочия и.о. министров, что не позволит больше блокировать работу министерств.

Во-первых, восстанавливаются конкурсы на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

"Основное здесь - восстановление конкурсов на госслужбу. Они могут быть объявлены уже завтра-послезавтра. Таким образом пойдет процесс возврата госслужбы в то состояние, в котором она должна быть - с прозрачными конкурсами, с тем чтобы на службу на должности категории А (топ-чиновники) и должности других 300 тыс. служащих по всей стране попадали действительно те люди, которые этого заслуживают", - подчеркнул он.

По закону, конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, должны быть объявлены в течение 6 месяцев после вступления закона в силу. И соответствующие контракты будут действовать до тех пор, пока на определенную должность не назначат по конкурсу другого человека, но не более 9 месяцев после вступления в силу закона.

Во-вторых, теперь на должности исполняющих обязанности можно назначать людей из первых заместителей министра или заместителей на неопределенный срок, как было ранее.

Нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна, изъяты. Как известно, у президента назвали неприемлемым положения, в которых речь идет об исполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий. Потому что они нарушают конституционные нормы о назначении по представлению премьер-министра членов правительства.

"Мы наконец восстановили конкурсы на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, при этом учтя, что выполнение заместителем министра (пока должность вакантна) лишь отдельной части полномочий является нарушением конституционных норм и просто парализует системную работу министерства в целом. Сегодня все ограничивающие нормы снято. И этот кейс не про конкретную личность или определенное министерство. Государству необходимо иметь соответствующие инструменты для обеспечения функционирования министерства, в частности, и за назначение врио министра", - сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

В-третьих, важно найти баланс относительно влияния Верховной рады на назначение министров.

"С одной стороны парламент не может назначать и.о., а с другой - нельзя допустить такой ситуации как сейчас с Юрием Витренко, когда парламент никак не определится с его предназначением и когда некому расписать бюджетную программу, выплатить зарплату шахтерам. Сейчас мы эту проблему устранили. А дальше будем работать над системным урегулированием этой проблемы", - сказал Александр Корниенко.

В условиях, когда страна живет фактически в чрезвычайное время, имея как вооруженную агрессию России, так и коронакризис, постоянно возникают новые вызовы для государства и с ними надо бороться. Именно поэтому, объясняют в "Слуге народа", точно неуместно создавать условия для даже гипотетического блокирования деятельности министерств или других органов центральной исполнительной власти.

Таким образом теперь можно будет возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной радой текущего созыва.

Кроме того, в законопроекте отменена норма, которая ограничивает полномочия исполняющего обязанности после 30 дней работы

Как напомнил председатель партии, правку об ограничении полномочия исполняющего обязанности внесла народный депутат от оппозиции. В результате чего ни и.о., на которого положен этот статус, не может делать бюджетные росписи.

По словам Корниенко, в подобной ситуации может оказаться любое министерство, если парламент не сможет прийти к согласию относительно кандидатуры его руководителя.

"Это не должно блокировать работу одного ведомства. Если это будет, например, Министерство финансов - тогда денег не будет ни у кого! Ни в энергетике, ни в культуре, ни в образовании. Просто остановятся все бюджетные процессы. И как раз этот законопроект, который мы приняли сегодня, позволит разблокировать работу Министерства энергетики и выплатить зарплаты работникам государственного сектора энергетической отрасли", - отметил он.