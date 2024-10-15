На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 "студентів-ухилянтів"

В одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових "студентів". Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як повідомляється, СБУ та Національна поліція ліквідували ще три корупційні схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Києві, Черкасах та на Закарпатті.

За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Серед них - очільники двох приватних закладів вищої освіти та посадовці ВЛК.

Закарпаття

На Закарпатті затримали ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

Фігуранти обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво закарпатського університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

Київська область

Викрито заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які "задніми числами" оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

Для реалізації злочину фігуранти "супроводжували вступ" ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 8 тисяс доларів з клієнта.

Черкаси

У Черкасах викрили трьох представників військово-лікарської комісії, які продавали ухилянтам фальшиві висновки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

До незаконної діяльності організатори залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів та підтримувала зв’язок між ними та фігурантами з ВЛК.

Наразі всім фігурантам (відповідно до вчинених злочинів) повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Фото: на Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 "студентів-ухилянтів"(t.me/SBUkr)