На Закарпатті просять владу підтримати розвиток туристичних курортів регіону

Громади Закарпаття звернулися до влади із закликом про допомогу щодо підтримки їх у розвитку туризму. На їхнє переконання, створення курортних комплексів змінить соціально-економічну ситуацію в депресивному гірському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на відповідне звернення Ясінянської громади Рахівського району та Усть-Чорнянської громади Тячівського району.

Як йдеться у зверненні, регіон українських Карпат має обмежені можливості для виробництва: проблеми з розміщенням підприємств, логістикою та інфраструктурою. Також тут практично відсутні родючі землі. Відповідно – немає особливого вибору роботи для людей; бюджети мізерні, слабо розвинені соціальна сфера, медицина, культура, освіта, погані дороги.

Щоб змінити ситуацію на краще місцеві розробили курортні проекти, проте стикаються з численними перепонами.

"2017 року розпорядженням Тячівської та Рахівської райдержадміністрацій затверджено Детальний план території туристично-рекреаційного комплексу з умовною назвою "Свидовець". Проте роками триває судова тяганина. Справа вдруге направлена до Верховного суду. Суди підтверджують нашу правоту. Але окрема група людей, почасти не громадян України (представників ЄС, в яких успішно працюють великі гірськолижні курорти), намагаються заблокувати наш проєкт усіма способами. Складається враження, що їх деструктивна робота добре оплачується тими, хто очевидно хоче зберегти монополію на світовому ринку гірськолижного відпочинку", - йдеться в повідомленні громад.

Наразі, за їх словами, проти створення курортів на Закарпатті розгорнута масштабна інформаційна кампанія, яка створює негативне тло з необґрунтованих звинувачень.

"Щойно ми визначаємо місце, де хочемо розвивати туризм, відразу з’являється чергова ініціатива про створення ще одного "заповідника" саме в тих межах, що збігаються з запроектованими територіями розвитку громад! Наші райони - уже "рекордсмени" Європи за кількістю заповідників. До прикладу, 23% території Рахівського району є заповідними (середній показник в Україні - 6,5%). Ми стаємо "резервацією", як колись окремі регіони "дикого Заходу", і скоро не зможемо нічого робити на своїй землі: ні випасати худобу, ні займатися збиральництвом чи вести полонинське господарство", - зазначають ініціатори проекту.

Також у відповідь на звинувачення мешканці Ясінянської та Усть-Чорнянської громад наголошують: