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Закарпатскую область закрывают на карантин

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 15:50
Закарпатскую область закрывают на карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 00:00 27 марта на территории области вводят ограничительные меры

Закарпатскую область закроют на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатского областного совета.

Так, начиная с 00:00 27 марта до 24 апреля года на территории области вводят ограничительные меры. В частности, прекратят работу все рынки (за исключением крупных продуктовых оптовых рынков), и отделы для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенные на АЗС.

Кроме того, будет запрещено движение на Ужоцком перевале и Торунском (Вышковском) перевале. Там будут установлены блокпосты.

На Яблуницком перевале и Абранском перевале обустроят контрольно-пропускные пункты и будут мерить температуру у тех, кто въезжает на территорию области.

Отмечается, что с 18 по 25 марта 6729 жителей области подписали заявлений на самоизоляцию. Из них 6346 - обратились к семейным врачам. Всего по области в самоизоляции по состоянию на 25 марта находится 7233 человек.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса.

Кроме того, 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина в стране на 30 дней - до 24 апреля. Также был введен режим чрезвычайной ситуации во всех областях. Сроки могут быть пересмотрены в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

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