Карантин ужесточили в трех районах и областном центре
В среду, 19 августа, в Закарпатской области усилили карантин в трех районах и областном центре Ужгороде. Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает mukachevo.net.
Так, комиссия решила усилить карантин для территорий, которые попали в оранжевую зону - город Ужгород, Ужгородский, Перечинский и Тячевский районы.
С 20 августа на этих территориях действуют такие запреты:
Напомним, 13 августа в Украине прошло перераспределение населенных пунктов по карантинным зонам, согласно которому Ужгород попал в "оранжевую зону".
Отметим, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 1 967 человек.