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В Закарпатской области усилили карантин

Закарпатье, Среда 19 августа 2020 18:59
В Закарпатской области усилили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Карантин ужесточили в трех районах и областном центре

В среду, 19 августа, в Закарпатской области усилили карантин в трех районах и областном центре Ужгороде. Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Так, комиссия решила усилить карантин для территорий, которые попали в оранжевую зону - город Ужгород, Ужгородский, Перечинский и Тячевский районы.

С 20 августа на этих территориях действуют такие запреты:

  • работа общепита внутри помещений;
  • богослужений внутри религиозных учреждений;
  • работа бассейнов - и таких, которые работают на открытом воздухе;
  • работа заведений, где проводят массовые развлекательные мероприятия - свадьбы, дни рождения и т.д;
  • продажа билетов по льготным ценам на железнодорожные перевозки для пассажиров льготных категорий.

Напомним, 13 августа в Украине прошло перераспределение населенных пунктов по карантинным зонам, согласно которому Ужгород попал в "оранжевую зону".

Отметим, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 1 967 человек.

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