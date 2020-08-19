Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Карантин ужесточили в трех районах и областном центре

В среду, 19 августа, в Закарпатской области усилили карантин в трех районах и областном центре Ужгороде. Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Так, комиссия решила усилить карантин для территорий, которые попали в оранжевую зону - город Ужгород, Ужгородский, Перечинский и Тячевский районы.

С 20 августа на этих территориях действуют такие запреты:

работа общепита внутри помещений;

богослужений внутри религиозных учреждений;

работа бассейнов - и таких, которые работают на открытом воздухе;

работа заведений, где проводят массовые развлекательные мероприятия - свадьбы, дни рождения и т.д;

продажа билетов по льготным ценам на железнодорожные перевозки для пассажиров льготных категорий.

Напомним, 13 августа в Украине прошло перераспределение населенных пунктов по карантинным зонам, согласно которому Ужгород попал в "оранжевую зону".

Отметим, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 1 967 человек.