В Закарпатской области произошел взрыв на АЗС, есть пострадавшие
В Закарпатской области в городе Хуст прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате ранения получили два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Информация о взрыве на АЗС поступила в полицию сегодня в 10.45.
В результате взрыва пострадали два человека: работник автозаправочной станции и один из посетителей. Оба пострадавших получили термические ожоги и после оказания необходимой медицинской помощи их отпустили для амбулаторного лечения.
Предварительно установили, что на АЗС проводились монтажные работы с использованием электросварочного аппарата. Вероятно взрыв был спровоцирован искрой и испарениями большой концентрации горюче-смазочных материалов.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, предварительная правовая квалификация события ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
Фото: место происшествия (zk.npu.gov.ua)