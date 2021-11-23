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В Закарпатской области КПП на границе с Венгрией несколько часов будут работать с задержкой

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Ужгород, Вторник 23 ноября 2021 20:59
В Закарпатской области КПП на границе с Венгрией несколько часов будут работать с задержкой Фото: на границе с Венгрией возможны задержки при оформлении (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Венгрией в ночь на 24 ноября возможны задержки при оформлении документов. Причина - обновление базы данных венгерской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Согласно информации, поступившей от венгерских коллег, 24.11.2021 года в автомобильных пунктах пропуска на украинско-венгерской границе будет осуществлено обновление базы данных системы пограничного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержки с оформлением документов возможны в период с 00:30 до 07:30 по Киеву. Пограничники попросили участников международного движения учитывать эту информацию при планировании поездки в Венгрию.

Напомним, в мае на западной границе Украины наблюдались большие очереди на выезд.

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Государственная пограничная служба Венгрия Закарпатская область
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