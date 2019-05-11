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В Закарпатской обл. чиновников подозревают в растрате более 2 млн гривен

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 16:32
В Закарпатской обл. чиновников подозревают в растрате более 2 млн гривен
Фото: задержание чиновиника в Закарпатской обл. (npu.gov.ua)

Чиновники подозреваются в причинении ущерба государству на 2,6 млн гривен

В Закарпатской области заместитель начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и руководитель лесхоза подозревается в нанесении ущерба государству на сумму 2,6 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что чиновники выдали и согласовали лесорубные билеты на проведение санитарных рубок, однако на основании этих документов в 2016 проводилась порубка древесины на территории природно-заповедного фонда.

"В результате чего государству был нанесен 2,6 миллиона гривен убытков", - сообщили в Нацполиции.

Правоохранители сообщили должностным лицам о подозрении, им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что экс-главу столичного банка подозревают в растрате свыше 1,2 млн долларов. Председателем правления, вопреки установленным требованиям о порядке выдачи кредитных средств и без соответствующего положения кредитного комитета банковского учреждения, заключил договор с обществом об открытии возобновляемой кредитной линии.

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