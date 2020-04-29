Закарпатские аварийщики в этом году выезжали на вызовы более 4 тыс. раз

Иллюстративное фото (УНИАН)

Диспетчеры аварийной службы работают круглосуточно, принимая звонки по номеру 104

Аварийные бригады АО "Закарпатгаз" с начала введения карантина совершили 1200 выездов на вызовы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вызовов уменьшилось почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В целом с начала этого года закарпатские аварийщики выезжали на вызовы более 4 тысяч раз. По словам пресс-службы, диспетчеры аварийной службы работают круглосуточно, принимая звонки по номеру 104.

“Чаще всего вызовы касаются подозрений на утечки газа. Как только в помещении чувствуется запах газа (а точнее, одоранта, который добавляют в газ для того, чтобы его можно было идентифицировать), следует немедленно звонить в аварийную службу. Пока аварийная бригада будет ехать на вызов, диспетчер расскажет, как действовать до их прибытия”, - пояснил главный инженер АО “Закарпатгаз” Виктор Водзинской.

В пресс-службе отметили, что сегодня в АО "Закарпатгаз" на постоянной основе работают 11 аварийных бригад. "Все работники прошли инструктаж и, выезжая на вызовы в условиях карантина, придерживаются всех санитарных требований. Поэтому, когда нужно проводить работы непосредственно в помещении заявителя, специалисты аварийно-диспетчерской службы обязательно надевают средства индивидуальной защиты. А именно: специальный защитный костюм, маску, защитный щиток для лица и одноразовые резиновые перчатки. Всем этим обеспечены бригады всей области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после каждой смены обязательно обрабатываются антисептическими средствами инструменты и служебные автомобили. “Таким образом, ежедневная работа аварийщиков становится в разы сложнее, но не прекращается. Работают 24/7”, - подытожил Виктор Водзинской.

"Вместе с тем, потребителям, которые в этот период вызывают аварийщиков газовой службы, надо четко уяснить важность соблюдения противоэпидемическо-санитарных требований. А в случае симптомов заболевания предупредить об этом специалистов, которые приехали по вызову, и обеспечить им доступ в помещение, избегая прямого контакта с человеком, имеющим такие симптомы. Напомним, вызовы аварийной службы "Закарпатгаза" и работа аварийщиков являются бесплатными для потребителей. Средства для этой деятельности заложены в тарифе на распределение", - говорится в сообщении.