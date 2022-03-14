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"Закарпатгаз Сбыт": для тех, кто платит за газ онлайн - комиссия 0%

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Закарпатская область, Понедельник 14 марта 2022 14:41
"Закарпатгаз Сбыт": для тех, кто платит за газ онлайн - комиссия 0% Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающий под брендом "Твой газзбут", достиг договоренности с платежными партнерами об установке 0% комиссии при оплате за газ через онлайн-сервисы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сервисы, которые можно использовать для оплаты за газ без комиссии:

В "Закарпатгаз Сбыте" отмечают, что комиссию за онлайн платежи не взимают платежные системы Кошт, iPay и Portmone. Вскоре аналогичные настройки будут проведены EasyPay.

"Просим потребителей платить за газ через онлайн-сервисы – теперь это не только безопаснее, но и выгоднее. Спасибо всем клиентам, которые понимают, что своевременная оплата за потребленный газ является необходимой составляющей для стабильного функционирования экономики нашего государства, что особенно важно в условиях военного положения", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По ее словам, в марте, несмотря на военные действия, бумажные счета поступят потребителям после 12 числа.

"ООО "Закарпатгаз Сбыт" продолжает обеспечивать стабильные поставки природного газа в дома всех своих клиентов – бытовых потребителей и юридических лиц", - сообщают в пресс-службе.

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