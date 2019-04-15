"Закарпатгаз Сбыт": повышенная банковская комиссия не предусмотрена в цене газа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В утвержденной Кабмином торговой наценке "Закарпатгаз Сбыта" не предусмотрены дополнительные расходы на банковские комиссии по обслуживанию субсидий

"Ощадбанк" установил максимальный размер комиссии для конечных поставщиков коммунальных услуг на уровне 0,7%. Это почти треть от утвержденной правительством для ООО "Закарпатгаз Сбыт" предельной наценки от розничной цены газа. Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

"Воспользовавшись монополией на обслуживание субсидий, "Ощадбанк" установил максимальный размер комиссии, которую ему должны платить именно конечные поставщики коммунальных услуг – на уровне 0,7% от всех соответствующих расчетов. Это почти треть от утвержденной правительством для ООО "Закарпатгаз Сбыт" предельной наценки в 2,2% от розничной цены газа. В то же время как группа "Нафтогаз", которая получает 90% от стоимости потребленного населением газа, не платит никаких банковских комиссий за обслуживание субсидий. Поэтому "Закарпатгаз Сбыт" призывает правительство пересмотреть финансирование комиссионного нагрузки при предоставлении государственной помощи", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в утвержденной Кабмином торговой наценке "Закарпатгаз Сбыта" не предусмотрены дополнительные расходы на банковские комиссии по обслуживанию субсидий. Согласно новому порядку, бюджетные средства субсидий должны зачисляться на учетные записи потребителей в "Ощадбанке". Далее банк должен рассчитаться в безналичной форме за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг, в том числе за потребленный природный газ.

"Сегодня человек платит за 1 кубический метр газа 8,55 гривен. Из них почти 90% (7,48 гривен) получает государственная компания НАК "Нафтогаз Украины". ООО "Закарпатгаз Сбыт" при этом получает 0,19 гривен. При этом банковскую комиссию за перечисление субсидий в сумме 0,7% от цены газа должен платить именно компания поставщик. Мы против этого. По нашему мнению, субсидийную схему изменило государство, поэтому эти обязательства являются бюджетными. Считаем, что комиссионная выгода и понесенные расходы "Ощадбанку" должны выплачиваться за счет государственного бюджета. К примеру, обслуживание управлениями соцзащиты и органами Государственной казначейской службы жилищных субсидий, которые предоставлялись в виде субвенций из государственного бюджета местным, проводилось бесплатно", - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В компании также напомнили, что Кабинет министров Украины внес изменения в Постановление КМУ №848 от 21.10.1995 г., регулирующего порядок предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно им, с марта текущего года субсидия выдается так называемыми “живыми” деньгами. На Закарпатье монетизированную субсидию получают почти 38 тыс. граждан.