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"Закарпатгаз Сбыт" дает возможность своим клиентам реструктуризировать долги за газ

Новости » Энергетика     29.05.2020 - 14:02
"Закарпатгаз Сбыт" дает возможность своим клиентам реструктуризировать долги за газ
Газовый вентиль (УНИАН)

За отопительный период клиенты компании на 10% увеличили задолженность за потребленный газ

Договор реструктуризации долга от ООО "Закарпатгаз Сбыт" позволит клиентам-должникам минимизировать риски отключения от газоснабжения в межотопительный период и избежать судебной процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За отопительный период клиенты "Закарпатгаз Сбыта" на 10% увеличили долги за потребленный газ. По словам пресс-службы, по состоянию на начало мая текущего года задолженность населения Закарпатской области за потребленный природный газ составляет 950 млн гривен.

"Мы предоставим возможность оплатить за потребленный газ частями той категории граждан, которые по состоянию на 1 октября 2019 года не имели задолженности за потребленный газ, а в промежутке между октябрем и маем оплатили за голубое топливо не менее 50%. Также есть еще два требования: претенденты на реструктуризацию долга не должны быть субсидиантами и не должны быть отключенными от системы газоснабжения", - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В пресс-службе отметили, что этот договор позволит рассрочить оплату долга равными частями с 1 июня по 1 сентября 2020 году и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

"В случае выполнения потребителем основных условий для оформления договора реструктуризации долга, потребителю необходимо направить на электронный адрес ООО "Закарпатгаз Сбыт" office@zkgaszbut.104.uа такие документы: паспорт владельца или лица, которое заключило заявление-присоединение к условиям типового договора на поставку природного газа, и справку о присвоении идентификационного кода. Для удобства в коммуникации необходимо предоставить номер телефона для обратной связи. Работники компании проверят исполнение потребителем вышеприведенных условий и предоставленные документы, оформят сделку и пригласят потребителя для подписания", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, предложение подписания такого договора не предусмотрена для тех потребителей, которым уже прекращено газоснабжение и/или дело о взыскании долга в отношении них передано в суд или исполнительную службу.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Закарпатьегаз
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