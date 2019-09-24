"Закарпатгаз Сбыт": 1600 потребителей заказали газ на зиму по летней цене

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

На данный момент закарпатцы заказали свыше 2,2 млн куб. м газа

По состоянию на 23 сентября более 1600 потребителей из Закарпатской области подали заявки на участие в акции "Твоя энергонезависимость". Согласно условиям акции, у потребителей появилась возможность купить газ как товар по цене 5,99 гривен за 1 куб. м. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт".

Акция продлится до 25 сентября, а использовать приобретенный газ следует в отопительный период, то есть с 1 октября 2019 года до 31 марта 2020 года. В пресс-службе отметили, что заказать объем газа можно в Центре обслуживания клиентов или в "Личном кабинете" на сайте 104.ua. Оплату необходимо произвести на отдельный счет, открытый в АБ "Укргазбанк".

"Для того, чтобы приобщиться к акции "Твоя энергонезависимость" через сайт 104.ua следует зайти в "Личный кабинет", нажать на анимированный баннер, далее - на кнопку "Продолжить", ознакомиться с условиями акции и предоставить свое согласие. Следующий шаг - указать прогнозируемый объем газа на отопительный период и осуществления оплаты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что если человек закупила газ у НАК "Нафтогаз" по акции по цене 5,99 гривен за куб. м, но в отопительный период регулируемая цена снизилась, то расчет будет производиться именно по меньшей цене.

"В случае остатка объема газа на конец акции потребитель сможет зачислить сумму на следующие периоды или вернуть себе сумму неиспользованного объема газа", - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.