"Закарпатгаз" предлагает клиентам 4 электронные сервиса для быстрой оплаты услуг

276 тысяч потребителей на Закарпатье пользуются природным газом и, соответственно, ежемесячно платят за услугу по распределению. Для тех, кто ценит свое время и хочет вовремя и быстро проводить расчеты, существуют специально разработанные электронные сервисы.

"Недавно вышла обновленная версия приложения 104.ua, доступна на платформах iOS и Android. Приложение дает возможность узнать текущий баланс расчетов за газ и доставку, цену на газ и ежемесячную плату за доставку; передать показания счетчика газа; просмотреть историю показаний; оплатить потребленный газ и услуги по распределению; отслеживать данные ежемесячного потребления газа и воспользоваться другими опциями", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что есть еще несколько простых способов оплатить услугу по распределению газа, не выходя из дома:

Личный кабинет на сайте 104.ua

Один из самых популярных сервисов для оплаты услуги по распределению газа. Регистрация занимает всего несколько минут: нужно позвонить в контакт-центр по номеру 067-01-03-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, что указан на каждой квитанции. После звонка “Личный кабинет” будет создан автоматически, а на мобильный телефон клиента придет сообщение с паролем для входа). В Личном кабинете следует выбрать вкладку "Оплатить" и выбрать тип платежа - "За доставку газа". Далее необходимо ввести номер своей карты и свою электронную почту. После ввода данных нажать кнопку "Оплатить". Квитанция будет отправлена на электронную почту.

Чат-бот в VIBER

Установив бот, для оплаты услуги по распределению газа следует в предлагаемом меню выбрать вкладку "Платежи", ввести номер лицевого счета и нажать "Да", подтвердить, что это именно ваш счет; нажать кнопку "Оплатить" и выбрать сумму оплаты; подтвердить сумму оплаты и выбрать платежную систему.

Онлайн-банкинг

Если же потребитель больше доверяет банковским сервисам, онлайн-оплата услуг доступна для пользователей Ощад 24/7, Приват 24, приложении Monobank и других. Можно оплатить и с помощью систем интернет-платежей iPay.ua, Portmone.com, EasyPay.