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"Закарпатгаз": потерять субсидию рискуют 11 тысяч потребителей

Закарпатская область, Пятница 23 октября 2020 14:25
"Закарпатгаз": потерять субсидию рискуют 11 тысяч потребителей
Газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Долги бытовых потребителей за распределение (доставку) газа на Закарпатье по состоянию на 20 октября составили более 46,5 млн гривен. Среди должников - 11 тысяч получателей субсидий. В случае непогашения долга все они рискуют остаться без этого вида государственной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

Согласно действующему законодательству, субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"Ситуация, которая сейчас сложилась с задолженностью населения за услугу по распределения газа, крайне негативно влияет на возможности газораспределительных предприятий поддерживать в надлежащем состоянии сети и оборудования. Особенно - во время осенне-зимнего периода, когда нагрузка на систему возрастает в разы", - отметила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

В компании отметили, что во время карантина "Закарпатгаз" не осуществляет начисления пени и штрафных санкций за просрочку оплаты услуг по распределению газа. Однако вынужден прибегать к взысканию долгов в судебном порядке. По состоянию на середину октября в суд уже передано свыше 650 заявлений о взыскании задолженности за услугу по распределению. В Закарпатье за эту услугу ни разу не заплатили больше 20 тысяч потребителей, которые в целом задолжали почти 11 млн гривен.

"Денежные средства, уплаченные за распределение, тратятся на поддержание надлежащего давления в сети, работу аварийно-диспетчерской службы, ремонт и замену газопроводов, поверка счетчиков, обслуживание старых и установка новых газораспределительных пунктов (ШГРП), сервисное обслуживание клиентов и т. д", - пояснил технический директор АО “Закарпатгаз” Александр Голуб.

"Закарпатгаз" неоднократно сообщал, что принудительное взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым расходам потребителей: оплаты судебного сбора, юридической помощи. Кроме того, согласно Закону "Об исполнительном производстве", суд может наложить арест на имущество и запретить должнику выезд за границу.

"Закарпатгаз" обращается ко всем потребителям газа и призывает придерживаться платежной дисциплины. Своевременная оплата услуг по распределению газа - это, прежде всего, средства на безопасность и комфорт в сезон низких температур", - говорится в сообщении пресс-службы.

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