"Закарпатгаз": количество случаев самовозобновления газоснабжения увеличилось в 3,3 раза

Газовый вентиль (104.ua)

Общая сумма доначислений по этим случаям составляет почти 2 млн гривен

За 7 месяцев 2020 года работниками групп с приостановки/возобновления газоснабжения АО "Закарпатгаз" было выявлено 453 случая самовольного возобновления газоснабжения. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда это число составляло 137.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Самовольно восстанавливают газоснабжение закарпатцы, которым оно ранее было прекращено по представлению снабжающей компании за наличие задолженности по оплате за потребленное голубое топливо. Однако вместо того, чтобы уладить проблему законным способом, отдельные потребители пытаются самостоятельно возобновить газоснабжение своей квартиры или дома", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, когда потребители самовольно восстанавливают газоснабжение после механического отсоединения, они фактически повторяют правонарушения во второй раз. В таком случае газоснабжение отрезается в точке присоединения мощности, то есть за пределами домохозяйства.

"После выявления нарушения и механического отсоединения от сети представитель отдела инспекции составляет соответствующий акт и представляет его на рассмотрение специальной комиссии. В итоге потребитель должен возместить не только текущую задолженность, но и стоимость объемов газа, определенных по предельным нормам потребления), а также стоимость услуги с механического отключения от газораспределительной сети. Таким образом, сумма долга возрастает в разы", - говорится в сообщении.

К примеру, в селе Баранинцы Ужгородского области потребителю, который сам сорвал пломбу и подключился к газоснабжению, только за услуги прекращение/восстановление пришлось заплатить 2900 гривен, не учитывая текущей задолженности.

"Но проблема не только в оплаченных потребителями дополнительных средств. Самовольное возобновление представляет опасность для здоровья и даже жизни. Ведь такие действия проводятся не профессионалами и с нарушениями техники безопасности. Это может привести к аварийной ситуации или утечке газа. Как следствие – отравление угарным газом или взрыв", – пояснил старший мастер отдела инспектирования АО "Закарпатгаз" Михаил Шовкович.

В пресс-службе напомнили, что на период карантина в Украине введен мораторий (запрет) на отключение потребителей от газоснабжения в случае непроплаты счетов за потребленный газ или услугу по распределению.

"Однако, в случае такого нарушения как самопоновлення представитель оператора ГРС (в Закарпатье это — АО "Закарпатгаз") обязан прекратить допущенное нарушение путем механического отсоединения газовых сетей потребителя от газораспределительной системы. Только в течение июля 2020 года зафиксировано 178 случаев самовольного возобновления газоснабжения. Больше всего в Ужгородском районе – 93, в Виноградовском и Тячевском – по 21-м случае", - говорится в сообщении.