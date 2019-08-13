"Закарпатгаз": количество аварийных вызовов газовиков выросло на 8%

Иллюстративное фото (пресс-служба "Закарпатгаза")

Аварийные бригады работают при любых погодных условиях и в любое время суток

Специалисты аварийно-диспетчерской службы АО "Закарпатгаз" отработали 1300 аварийных вызовов с начала года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года их количество увеличилось на 100. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Несмотря на возрастающую нагрузку, расходы на АДС остаются на уровне 2016 года, ведь НКРЭКУ уже четвертый год подряд не пересматривает тариф "Закарпатгаза", за счет которого финансируется вся работа компании", - говорится в сообщении.

По информации начальника аварийно-диспетчерской службы АО "Закарпатгаз" Тиберия Куштана, сегодня на предприятии есть 45 бригад АДС. Служба работает круглосуточно без выходных и праздничных дней.

"Аварийные бригады работают при любых погодных условиях и в любое время суток. Бывало, что наши ребята выполняли работы, стоя по колено в воде, во время Крещения, когда на улице было минус 15. Бывали ситуации, когда срочно нужно ремонтировать газопроводы под палящим солнцем августа. И здесь нет "не хочу" или "не могу", ведь часто от уровня профессионализма и правильных действий зависит не только бесперебойное газоснабжение, но и безопасность самих закарпатцев", – прокомментировал Тиберий Куштан.

В пресс-службе отметили, что обязательный элемент работы АДС – это повышение мастерства с помощью специальных учебных программ. Среди таких и профессиональные соревнования с коллегами, которые представляют другие компании отрасли. Так, в этом году бригада "Закарпатгаза" приняла участие во всеукраинском конкурсе аварийных бригад 104 "Наше мастерство – Ваша безопасность", что с 7 по 9 августа проходил на Волыни. Во время соревнований газовики проходили несколько конкурсных этапов, результат которых оценивала специальная комиссия в составе 12 человек.

"Нас оценивали по нескольким критериям. В частности, проверяли уровень оснащения аварийного автомобиля, теоретические знания специалистов, наличие документации, скорость одевания противогаза и спасательных средств. Но особый акцент делался на проверке оперативной и профессиональной локализации всей бригадой аварийной ситуации", – рассказал участник соревнований, начальник службы контроля за производством АО "Закарпатгаз" Анатолий Стадниченко.

Всего в нынешних соревнованиях принимает участие 21 команда газораспределительных компаний Украины. Следующий этап – проведение соревнований в центральном и восточном регионах.