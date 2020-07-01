"Закарпатгаз": 52 тыс. потребителей в этом году ни разу не заплатили за распределение

Газовый вентиль (УНИАН)

Наибольшим должникам компания прислала сообщение о задолженности

В Закарпатской области из 275 тысяч потребителей, использующих природный газ, 52 тысячи ни разу не заплатили за распределение газа. Общая сумма долга составляет 40 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

"Хотя во время карантина был введен мораторий на начисление пени и штрафов и отключения газа за долги, но необходимость своевременно рассчитываться за жилищно-коммунальные услуги законодательством не отменено. Однако, часть потребителей использовала карантин как повод не платить за полученные услуги по распределению газа. При этом, не отсоединяясь от газовых сетей ", - говорится в сообщении.

Если должники не рассчитаются, после завершения карантина компания будет вынуждена прекратить газоснабжение и взыскивать долги принудительно в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

"У нас есть 52 тысячи потребителей, которые с начала года ни разу не заплатили за услугу по распределению (доставке). Поэтому говорить, что все должники не платят исключительно по причине карантина, нельзя. Таких потребителей по завершению карантина мы будем отсоединять от газораспределительной системы в первую очередь. А долги будем взымать через суд ", - пояснила коммерческий директор АО" Закарпатгаз "Юлия Соколова.

По словам пресс-службы, уплаченные потребителями деньги за распределение газа тратятся на работу аварийно-диспетчерской службы, ремонт и замену газопроводов, поверку счетчиков, обслуживание старых и установка новых газораспределительных пунктов (ШГРП), сервисное обслуживание клиентов и тому подобное. Если средства своевременно не будут поступать на счет предприятия, бесперебойное газоснабжение может оказаться под угрозой.

"Сегодня в Закарпатье 7,5 тыс. км сетей, из которых 170 км эксплуатируются более 40 лет. Их менять следует в первую очередь. Кроме того, газовые подземные сети в Закарпатье находятся под дополнительной нагрузкой. Сейсмологическая активность, систематические паводки и повышенная кислотность почв - это те факторы, которые приводят к сокращению срока эксплуатации газовых сетей и увеличение количества аварийных ситуаций ", - говорится в сообщении.

Согласно кодексу ГРМ, человек может не оплачивать услугу по распределению (доставки) только в том случае, если она подала заявление на отключение от газовых сетей. По словам пресс-службы, в дальнейшем же для пользования газом таким потребителям придется заключить новый договор и оплатить услуги по подключению к сетям.

"Оплачивая только за газ, человек покупает товар, не беспокоясь за системы газопроводов, по которым газ поступает да приборов. Но если не будет систем, которые требуют постоянного надзора и обслуживания, - купленный газ к покупателю так и не поступит", - отметила финансовый директор Наталья Дорохина.

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Автор: Мария Тарарыева