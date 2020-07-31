"Закарпатгаз": 27,4% предприятий могут остаться без газа в отопительный период

Газовый вентиль (104.ua)

Промышленные предприятия избегают выполнения требований законодательства относительно установки средств дистанционной передачи данных

Остаться без газоснабжения в отопительный период и получить штраф от АО "Укртрансгаз" могут 468 предприятий Закарпатской области. Они не установили средства дистанционной передачи данных (модемы) на узлы учета газа.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

Средства дистанционной передачи должны быть на счетчиках предприятий с объемами потребления более чем 10 тысяч куб. м газа в год, или на которых установлены счетчики типоразмера G-10 и больше. Это устройство посылает данные об объемах потребления до оператора ГРС ежедневно.

"Это необходимо для надлежащей организации суточной балансировки на внутреннем рынке природного газа. Цель введения балансировки – сделать рынок газа Украины конкурентным и прозрачным. Для самих потребителей это гарантирует обеспечение необходимыми объемами газа для стабильного функционирования", - пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

По словам пресс-службы, пока промышленные предприятия избегают выполнения требований законодательства относительно установления средств дистанционной передачи данных, специалисты АО "Закарпатгаз" получают данные о суточном потреблении в так называемом "ручном режиме": используя телефон, электронную почту, СМС-сообщения и Viber.

"Такие методы работы значительно затрудняют сбор данных и увеличивают количество ошибок и неточностей, что приводит к отклонениям между оперативным и фактическим данным об объемах потребления. Такие отклонения являются основанием для применения штрафов со стороны "Укртрансгаза", которые обязаны возмещать сами же небытовые потребители. Поэтому гораздо легче установить модемы, которые автоматически передают необходимую информацию", - добавила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

В пресс-службе отметили, что необходимость установки модемов на газовых счетчиках неоднократно подчеркивала и Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. По состоянию на 29 июля 2020 года, 1240 небытовых потребителей Закарпатье требование кодекса ГРМ выполнили. Эти потребители для получения счетов и решение других сопутствующих вопросов используют онлайн-сервисы. В частности, "Личный кабинет" и электронную почту.

В АО "Закарпатгаз" обращают внимание на тех объектах, где к началу отопительного сезона модемы не будут установлены, газоснабжения не восстановят.