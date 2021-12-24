"Закарпатгаз": 265 потребителей провели реконструкцию систем газоснабжения

В течение 2021 года специалисты АО "Закарпатгаз" провели 265 реконструкций – комплексных работ по замене и переносу газового оборудования в домах потребителей.

"Реконструкция сети газоснабжения начинается с изготовления технических условий, предусматривает строительно-монтажные работы, проверку газопровода на прочность и герметичность, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что любое самовольное вмешательство в газовые системы-крайне опасно.

"Речь идет не только о незаконности вмешательства в систему, а о вопросах безопасности: это газоопасный вид работ, поэтому реконструкцию газового оборудования должны выполнять исключительно специалисты газораспределительной компании", - пояснил начальник отдела инжиниринга АО "Закарпатгаз" Степан Нимчук.

Чтобы провести реконструкцию системы газоснабжения, клиенту следует обратиться в 104.ua Клиентское пространство по месту жительства. Нужно написать заявление у персонального менеджера и предоставить пакет документов. Персональный менеджер осуществляет сопровождение клиента на всех этапах выполнения проекта и поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.

"АО "Закарпатгаз" предоставляет полный комплекс услуг по реконструкции - от разработки технических условий до сдачи в эксплуатацию, что существенно экономит время и средства клиента. Стоимость реконструкции системы газоснабжения зависит от сложности работ и рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.