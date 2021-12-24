ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Закарпатгаз": 265 потребителей провели реконструкцию систем газоснабжения

Новина українською →
Закарпатская область, Пятница 24 декабря 2021 15:10
"Закарпатгаз": 265 потребителей провели реконструкцию систем газоснабжения Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В течение 2021 года специалисты АО "Закарпатгаз" провели 265 реконструкций – комплексных работ по замене и переносу газового оборудования в домах потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Реконструкция сети газоснабжения начинается с изготовления технических условий, предусматривает строительно-монтажные работы, проверку газопровода на прочность и герметичность, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что любое самовольное вмешательство в газовые системы-крайне опасно.

"Речь идет не только о незаконности вмешательства в систему, а о вопросах безопасности: это газоопасный вид работ, поэтому реконструкцию газового оборудования должны выполнять исключительно специалисты газораспределительной компании", - пояснил начальник отдела инжиниринга АО "Закарпатгаз" Степан Нимчук.

Чтобы провести реконструкцию системы газоснабжения, клиенту следует обратиться в 104.ua Клиентское пространство по месту жительства. Нужно написать заявление у персонального менеджера и предоставить пакет документов. Персональный менеджер осуществляет сопровождение клиента на всех этапах выполнения проекта и поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.

"АО "Закарпатгаз" предоставляет полный комплекс услуг по реконструкции - от разработки технических условий до сдачи в эксплуатацию, что существенно экономит время и средства клиента. Стоимость реконструкции системы газоснабжения зависит от сложности работ и рассчитывается в каждом случае индивидуально", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Газ
NEWS
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
В Киеве не будут штрафовать за проезд без билета: в чем причина
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад