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На Закарпатье завершается строительство сельской амбулатории по программе президента

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Киев, Пятница 13 августа 2021 11:11
На Закарпатье завершается строительство сельской амбулатории по программе президента Фото: на Закарпатье завершается строительство сельской амбулатории по программе президента (facebook.com/MyroslavBiletskyi.official)
Автор: РБК-Украина

В селе Эсень Ужгородского района Закарпатья до конца лета завершатся строительные работы в местной амбулатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого в Facebook.

По его словам, принять первых пациентов новая амбулатория, создается по национальной программе "Доступная медицина", которая является частью "Большой стройки" президента, сможет после завершения бюрократических процедур относительно ее введения в эксплуатацию.

В амбулатории будут работать два семейных врача, услугами которых будут пользоваться жители окрестных сел.

"Сейчас состояние готовности объекта оценивают на уровне около 85%. Здесь уже готов фасад, установили окна. Продолжаются внутренние работы, благоустройство, которое включает в себя обустройство территории и дорожек возле учреждения, а также места для парковки автомобилей, уже поставили велопарковку", - сообщил Билецкий.

Напомним, за два года программы президента было открыто 449 медицинских амбулаторий в селах и маленьких ОТГ, еще 151 амбулатория появится до конца этого года.

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Закарпатье Большая стройка
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