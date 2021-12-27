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На Закарпатье военные спасли из реки нарушителя границы

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Чоп, Понедельник 27 декабря 2021 13:56
На Закарпатье военные спасли из реки нарушителя границы Фото: пограничники спасли из реки гражданина Нигерии (фото dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области пограничники спасли из реки Уж гражданина Нигерии. Он планировал нелегально попасть в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Инцидент произошел вчера утром, но пограничники рассказали о нем только сегодня. Военнослужащие заметили неизвестного человека, двигавшегося в направлении границы со Словакией. Преодолев заградительный забор нарушитель отправился в направлении реки Уж, которая разделяет Украину и Словакию.

"Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими как он себе представлял и добраться до противоположного берега в такое время года ему абсолютно не под силу", - рассказали в ГПСУ.

Нарушитель попытался вернуться на берег, но без помощи пограничников сделать это ему не удалось. Мужчину задержали, доставили в подразделение, где дали сухую одежду и обувь.

"Нарушитель никаких документов с собой не имел и рассказал, что он является гражданином Нигерии, некоторое время работал в Харькове дворником, а впоследствии решил в поисках лучшей жизни добраться до стран ЕС. В двух рюкзаках мужчины находились 900 евро, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи", - отметили в ГПСУ.

Теперь иностранцу грозит административная ответственность за попытку нарушения границы.

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Государственная пограничная служба Закарпатская область
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