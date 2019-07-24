На Закарпатье таможенники обнаружили партию контрабандных сигарет ЛТФ

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Таможенники обнаружили 8910 пачек сигарет в грузовом поезде

Сотрудники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) Украины на таможенном посту "Павлово" обнаружили 8910 пачек сигарет в грузовом поезде, который направлялся из Украины в Словакию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Отмечается, что под рудой были спрятаны контрабандные сигареты марок Compliment, Marvel, Life.

Данные марки сигареты производятся Львовской табачной фабрикой (также известна под названием Винниковская табачная фабрика).

Напомним, 4 июля Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела обыски на Львовской табачной фабрике. Фабрику подозревают в серьезных объемах контрабанды табачных изделий в страны Евросоюза, а также в незаконной минимизации налоговых платежей в госбюджет.

По данным Государственной фискальной службы, за предыдущие три года Львовская табачная фабрика не закупила ни одной акцизной марки для производства сигарет, но при этом продолжала производить их в миллиардных объемах.

Как сообщила ГФС в ответ на депутатский запрос, за 2016-2018 гг. ни одно предприятие во Львовской области не купило ни одной марки акцизного налога для производства сигарет (УКТ ВЭД 2402 20 9010 и 2402 20 9020 - сигареты с фильтром и без фильтра). Но при этом за три года во Львовской области было произведено почти 5 млрд штук сигарет.

Напомним, три года назад, также на Закарпатье – в Мукачевском районе – была задержана крупная партия сигарет общей стоимостью почти в 1,5 млн евро. Тогда были проведены обыски на нелегальных оптовых складах, где продавались партии табачных изделий для дальнейшей контрабанды. Как показало расследование, основным поставщиком нелегальных сигарет на эти склады была Львовская табачная фабрика.