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На Закарпатье отремонтировали дорогу к термальным водам в Велятино

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Закарпатье, Пятница 03 декабря 2021 14:44
На Закарпатье отремонтировали дорогу к термальным водам в Велятино Фото: на Закарпатье отремонтировали дорогу к термальным водам в Велятино (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Закарпатье вышел на завершающий этап ремонт 19-километрового участка территориальной трассы Т-07-37 "Хуст - Шаян - Буштино". Дорогу, ведущую к нескольким туристическим изюминкам области, восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Теперь путешествовать по Закарпатью и доезжать до оздоровительного курортного комплекса "Шаян" и термальных вод в селе Велятино становится более комфортнее благодаря качественному новому покрытию", - отметил заместитель главы облгосадминистрации Александр Пацкан.

Ремонтом был охвачен участок между Тячевом и Хустом. Дорожники заменили старое изношенное покрытие на два слоя асфальтобетона, а также устроили усиленное основание из щебеночно-песчаной смеси.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют обновить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года - сделать 24 тыс. км.

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