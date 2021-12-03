На Закарпатье отремонтировали дорогу к термальным водам в Велятино

На Закарпатье вышел на завершающий этап ремонт 19-километрового участка территориальной трассы Т-07-37 "Хуст - Шаян - Буштино". Дорогу, ведущую к нескольким туристическим изюминкам области, восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"Теперь путешествовать по Закарпатью и доезжать до оздоровительного курортного комплекса "Шаян" и термальных вод в селе Велятино становится более комфортнее благодаря качественному новому покрытию", - отметил заместитель главы облгосадминистрации Александр Пацкан.

Ремонтом был охвачен участок между Тячевом и Хустом. Дорожники заменили старое изношенное покрытие на два слоя асфальтобетона, а также устроили усиленное основание из щебеночно-песчаной смеси.