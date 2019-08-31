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На Закарпатье 850 предприятий обустроили счетчики газа средствами дистанционной передачи данных

Новости » Энергетика    31.08.2019 - 18:21
На Закарпатье 850 предприятий обустроили счетчики газа средствами дистанционной передачи данных
Иллюстративное фото (УНИАН)

Еще 1100 объектов до сих пор не установили необходимые модемы

850 предприятий Закарпатской области обустроили коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных, а еще 1100 объектов до сих пор не установили такие модемы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Закарпатгаза".

Руководители предприятий должны позаботиться об установке необходимого оборудования уже в ближайшее время. Требование обустройства счетчиков газа средствами дистанционной передачи данных распространяется на предприятия с объемами потребления более чем 10 тыс куб. м газа в год, или на счетчики
типоразмером G-10 и больше.

Приборы дистанционной передачи присылают данные об объемах потребления оператору ГРС ежедневно. Это необходимо для надлежащей организации суточной балансировки природного газа на внутреннем рынке Украины, которая стартовало 1 марта 2019 года.

"Необходимость установки модемов содержится в Кодексе газораспределительных систем с целью максимально точного контроля за объемами потребления голубого топлива. С наступлением отопительного сезона, когда использование газа возрастает в разы, этот вопрос приобретает чрезвычайную актуальность. Процедура суточной балансировки невозможна без своевременной передачи показаний приборов учета", - говорит и.о. коммерческого директора АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

АО "Закарпатгаз" предоставляет весь спектр услуг, необходимый для установки модемов. Речь идет как об изготовлении рабочего проекта, официального оформления документации, так и об установке специального оборудования на счетчики.

"Чтобы установить модем, организации-заявителю необходимо пройти несколько этапов. В частности, получить техническое задание на проектирование. Для этого нужно обратиться в Центр обслуживания клиентов АО "Закарпатгаз" или скачать его на официальном сайте компании. Далее будет происходить разработка рабочего проекта, закупка необходимого оборудования, его монтаж и принятие в эксплуатацию", - пояснил главный метролог АО "Закарпатгаз" Тарас Бойчин.

Как только необходимое оборудование для дистанционной передачи данных будет установлено, информация об объемах потребленного газа будет передаваться ежедневно в автоматическом режиме.

"На один проект от начала и до завершения тратится в среднем 3-4 недели. А это означает, что предприятия должны позаботиться заблаговременно об установке таких приборов, а не делать это за 2-3 дня до начала отопительного периода", - отметила и.о. коммерческого директора АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

Необходимость установки модемов на газовых счетчиках неоднократно подчеркивала и Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Однако более половины юридических лиц Закарпатья еще не установили необходимое оборудование.

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