ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не захотів бути переможеним. Моурінью позбувся символу поразки в Лізі Європи

Новость на русском →
Будапешт, Четвер 01 червня 2023 11:54
Не захотів бути переможеним. Моурінью позбувся символу поразки в Лізі Європи Фото: Жозе Моурінью з підопічними подякував тіфозі (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорців

У своєму стилі на програш фіналу Ліги Європи 2022/23 іспанській "Севільї" відреагував ексцентричний керманич італійської "Роми" Жозе Моурінью. Він не забрав із собою пам'ятну медаль фіналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BT Sport.

Португальський фахівець не захотів поповнити персональну колекцію срібною нагородою другого за престижністю єврокубка. Медаль дісталася юному вболівальнику "вовків".

Моурінью отримав відзнаку з рук функціонерів УЄФА. Традиційно для програних фіналів тренер відразу ж зняв медаль із шиї. Утім, цим вчинком не обмежився. Він підійшов до однієї з трибун "Пушкаш Арени", віддав нагороду хлопцю у першому ряді та спокійно пішов у роздягальню.

Підопічні Моурінью зазнали прикрої поразки у фіналі Ліги Європи. "Рома" відкрила рахунок у першому таймі, але пропустила у відповідь на старті другої половини. Автоголом відзначився Манчіні. Він же разом із Ібаньєсом не реалізував пенальті в післяматчевій серії одинадцятиметрових.

Невдача в Будапешті – перший програний фінал єврокубка в кар'єрі Моурінью. Попередні 5 спроб португальця неодмінно завершувалися здобуттями трофеїв. Він виграв Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів із "Порту", Лігу чемпіонів із міланським "Інтером", Лігу Європи на чолі "Манчестер Юнайтед" і прем'єрну Лігу конференцій із "Ромою".

До слова, раніше Мессі отримав топ-конкурента в боротьбі за "Золотий м'яч-2023".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рома Ліга Європи Жозе Моуринью
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють