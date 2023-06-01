Не захотів бути переможеним. Моурінью позбувся символу поразки в Лізі Європи
У своєму стилі на програш фіналу Ліги Європи 2022/23 іспанській "Севільї" відреагував ексцентричний керманич італійської "Роми" Жозе Моурінью. Він не забрав із собою пам'ятну медаль фіналіста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BT Sport.
Португальський фахівець не захотів поповнити персональну колекцію срібною нагородою другого за престижністю єврокубка. Медаль дісталася юному вболівальнику "вовків".
Моурінью отримав відзнаку з рук функціонерів УЄФА. Традиційно для програних фіналів тренер відразу ж зняв медаль із шиї. Утім, цим вчинком не обмежився. Він підійшов до однієї з трибун "Пушкаш Арени", віддав нагороду хлопцю у першому ряді та спокійно пішов у роздягальню.
Підопічні Моурінью зазнали прикрої поразки у фіналі Ліги Європи. "Рома" відкрила рахунок у першому таймі, але пропустила у відповідь на старті другої половини. Автоголом відзначився Манчіні. Він же разом із Ібаньєсом не реалізував пенальті в післяматчевій серії одинадцятиметрових.
Невдача в Будапешті – перший програний фінал єврокубка в кар'єрі Моурінью. Попередні 5 спроб португальця неодмінно завершувалися здобуттями трофеїв. Він виграв Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів із "Порту", Лігу чемпіонів із міланським "Інтером", Лігу Європи на чолі "Манчестер Юнайтед" і прем'єрну Лігу конференцій із "Ромою".
José Mourinho doesn't do silver #UELfinal pic.twitter.com/aKfjQvetrV— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 31, 2023
До слова, раніше Мессі отримав топ-конкурента в боротьбі за "Золотий м'яч-2023".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.