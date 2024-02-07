Заходу потрібно зробити більше, щоб санкції проти РФ стали більш ефективними, - МЗС Словенії

Західним країнам необхідно зробити більше, щоб санкції проти Росії стали більш ефективними.

Про це заявила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Війна Росії в Україні триває вже третій рік, і справедливого миру, на жаль, не передбачається. Українці першими хочуть миру, і ми хочемо, щоб справедливий і міцний мир в Україні настав якомога швидше. Від війни страждає насамперед цивільне населення, економіка та інфраструктура країни", - заявила вона.

Міністр додала, що російське вторгнення становить загрозу для сусідніх країн та їхніх економік.

"Подивіться на санкції, введені ЄС: Я думаю, нам потрібно зробити більше, щоб санкції стали більш ефективними. Вони не працюють для того, щоб ми бачили, як страждає (російський диктатор Володимир, - ред.) Путін, натомість країнам ЄС потрібно докласти великих зусиль, щоб замінити російські товари. Ми повинні знайти нові заходи, щоб зупинити російську військову машину", - заявила Файон.

Вона підкреслила, що Європа не повинна дозволити Путіну виграти цю війну.

13-й пакет санкцій проти РФ

Раніше повідомлялося, що ЄС почав обговорювати новий пакет санкцій , який він має намір затвердити до 24 лютого цього року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як краще підтримати Україну в довгостроковій перспективі. Але досягти угоди про 13 пакетів санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній потребував тижнів переговорів, писав Bloomberg.

Українська сторона, зі свого боку, закликала ЄС у санкціях зосередитися на недопущенні потрапляння високотехнологічних західних компонентів до рук російської армії.

Раніше західні ЗМІ повідомляли про те, що європейські виробники алюмінію, які підтримують чотири країни ЄС, наполягають на тому, щоб Євросоюз ввів ембарго на дешевий імпорт цього металу з Росії в рамках очікуваного пакету санкцій, який ознаменує два роки з моменту вторгнення в Україну.

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